"Vitória com a Juventus? O futebol português não fez nada para ajudar o FC Porto"

Em entrevista ao Porto Canal, Pinto da Costa, presidente do FC Porto, criticou a calendarização das competições em Portugal, obrigando os dragões a jogar a cada três dias mesmo com eliminatórias europeias pelo meio.

Calendário apertado: "No campeonato tem sido uma época muito difícil, porque o FC Porto teve uma grande vitória [n.d.r frente à Juventus] e eu achei engraçado que muitos disseram que foi uma vitória do futebol português, porque o FC Porto é português, joga no campeonato de Portugal. Foi uma vitória do FC Porto. O futebol português não fez nada para ajudar o FC Porto. Na Holanda, quando o Ajax estava em prova, não jogou na jornada anterior à Liga dos Campeões. O FC Porto foi à Juventus, um jogo decisivo, e três dias antes teve de jogar em Barcelos para a Liga."

Críticas à Liga e à FPF: "O calendário está apertadíssimo e tem sido uma das condicionantes, nenhuma equipa consegue jogar de três em três dias e manter-se ao mesmo nível, é humanamente impossível desejar que estejam sempre ao mesmo nível. Quem devia salvaguardar essas situações são as pessoas que mandam no futebol português, que não sou eu, é a FPF e a Liga. Na Holanda, foi a federação que impediu o Ajax de fazer uns jogos em cima dos outros. Quando ganhamos é muto bonito receber as mensagens, é sempre chapa cinco. Mas o que era bonito, era dizer 'Alto, pára o baile, o FC Porto não pode jogar três dias antes de uma eliminatória'. Isso é que era bonito, mas com isso não se preocupam nada."