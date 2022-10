Vítor Bruno: "Temos de colar ao máximo na frente, para quando olharem para o retrovisor..."

Declarações de Vítor Bruno, adjunto do FC Porto, após o empate 1-1 com o Santa Clara, nos Açores, em jogo da 11.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Entrámos bem. Fazemos o golo a abrir, temos quatro/cinco momentos em que podemos fazer o segundo golo, não fizemos, o Santa Clara ameaça no final da primeira parte com duas ou três chegadas à nossa baliza. O Santa Clara muito assente na sua organização defensiva, com uma muralha forte atrás, bem organizado. Nós a tentar num campo difícil, com alguma dificuldade para circular a bola de forma rápida, obrigar a dar mais do que dois/três toques para poder ter alguma eficácia na forma de ligar e chegar à baliza. O resultado ao intervalo penso que se aceita, podendo ser mais dilatado para o FC Porto. Na segunda parte tentámos injetar novamente nos jogadores capacidade de querer rapidamente fechar o jogo, ir à procura do segundo golo, caímos no erro de nos sentarmos no golo que tínhamos marcado, tentámos controlar o jogo. O adversário vai acreditando, agarra-se a tudo que tem de agarrar para poder somar pontos e depois acaba por empatar de bola parada. A parte final é um bocadinho fruto da forma como a equipa se entrega ao jogo, tenta, já com pouco lucidez, a precipitar."

FC Porto pode chegar muito distanciado da frente na paragem para o Mundial: "Esse poderá ser outro erro capital que possamos cometer, é começar a olhar para a distância que temos para o lugar da frente frente, podendo eventualmente a jornada ter mais alguém na nossa frente. Temos de olhar para nós. O nosso trabalho é esse, a nossa função diária é essa, como equipa técnica: agarrar os jogadores, alavancá-los naquilo que é o nosso grande traço identitário, s capacidade de trabalho, sermos equipa. Os alicerces são esses, sempre foram, de há cinco anos para cá. Já estivemos a sete pontos e conseguimos ser campeões, já estivemos na frente e não fomos. É meter o pé na chapa, andar a fundo e tentar colar ao máximo naqueles que estão à nossa frente, para que quando olhem para o retrovisor percebam que há alguém que está atrás que tem capacidade, que veste de azul e branco, que foi campeão nacional e vai tentar ser novamente."