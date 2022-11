Vítor Bruno sobre o regresso de Pepe: "Entendemos que era importante..."

Declarações de Vítor Bruno, treinador adjunto do FC Porto, após a vitória por 4-1 em casa do Boavista, este sábado. Recorde-se que Sérgio Conceição cumpriu castigo neste duelo.

Análise ao jogo: "Foi preciso competir. Jogámos contra um adversário com um registo caseiro assinalável, tinha apenas uma derrota, perante o líder do campeonato, para muitos considerado uma das melhores equipas da Europa. O que diz, por si só, a força do Boavista a jogar em casa. Sabíamos que íamos encontrar um adversário estacionado atrás, mas sempre a tentar ferir-nos. A equipa foi séria. O Boavista tentou concentrar a linha defensiva com a linha média e nós percebemos que teríamos de atacar o espaço, a profundidade. Tivemos uma entrada brutal em campo, podíamos ter conseguido três ou quatro golos, não era nenhum escândalo. Fizemos o golo, fomos para o intervalo a ganhar. Na segunda parte o Boavista teve uma fase inicial em que esteve por cima, mas depois fizemos o segundo golo. Tivemos a felicidade de eles enviarem uma bola ao poste - se fosse golo poderiam ter reentrado no jogo -, mas depois, a parte final, foi uma demonstração clara da nossa força. Concluímos o jogo de forma muita madura e adulta. Ganhámos muito bem."

FC Porto não permitiu muitas oportunidades ao Boavista: "Tentámos lançar esse desafio de manter a baliza a zero. A equipa foi muito adulta. Só o talento não ia bastar neste campo onde o adversário faz da intensidade a sua arma mais forte. Tivemos de igualar isso, fizemos muito bem. O Boavista não teve nenhuma oportunidade clara de golo. Os jogadores foram muito sérios, inundaram o campo de suor. E quando assim é, com o talento e o trabalho entre todos, a equipa fica perto de ganhar."

Pepe voltou a jogar: "Não precisamos de mostrar a ninguém que o Pepe estava pronto. Ele é um grande profissional, trabalha muito e tinha o sonho de estar em mais um Mundial. É um pilar do nosso balneário e nós entendemos que era um prémio mais do que merecido pelo que ele representa. E para o que é para o grupo de trabalho. É muito importante para nós e nós entendemos ser importante que ele jogasse."

Jogadores no Mundial: "Aproveito para desejar muita sorte a todos os que vão competir no Mundial. É uma vivência única. Que tenham muito sucesso e regressem sem lesões e venham bem."

Paragem para o Mundial: "Podemos fazer as reflexões que quisermos. Vamos ter alguns dias de folga e depois iniciamos uma competição que queremos muito vencer [Taça da Liga]. Queremos mais um troféu para o nosso museu. Teremos de ser muito sérios nesse momento. Já falamos sobre isso e queremos muito dar uma resposta forte. Agora é encher a barra de energia e voltar determinados."