Vítor Bruno sobre o pai Vítor Manuel: "É um crime os clubes em Portugal..."

Vítor Bruno, treinador-adjunto do FC Porto, emocionou-se ao falar do pai, o treinador Vítor Manuel

Sobre Vítor Manuel: "O meu pai, digo com orgulho, é um símbolo do futebol nacional foi com ele que me aventurei, foi ele que se atreveu, num momento em que eu era nada no futebol, me apoiou. Estarei eternamente grato. Ele é um exemplo pelos valores que me passou. Tenho uma mágoa muito grande em perceber que hoje em dia no futebol olham muito para o que é uma moda recente, é sempre os mais novos e eu sou um exemplo ... É um crime os clubes em Portugal não olharem para ele, tem uma experiência adquirida enorme"