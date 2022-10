Vítor Bruno sobe ao palco principal e chega invicto aos Açores

Treinador-adjunto sobe ao palco pela 11.ª vez devido ao castigo de um jogo a Conceição.

Se ao ver Vítor Bruno orientar o FC Porto com o Santa Clara lhe suscitar uma sensação de déjà vu, não estranhe. Afinal, a última vez que o adjunto portista teve de dar um passo em frente para render Sérgio Conceição também tinha sido com os açorianos, na última temporada, e pelos mesmos motivos de hoje: castigo.

Na altura, Conceição não pôde ir ao banco por ter completado uma série de cinco cartões amarelos no campeonato. Agora, cumpre um encontro de suspensão por ter sido expulso no final do clássico com o Benfica, colocando mais uma vez à prova a invencibilidade do braço-direito quando teve de o substituir.

Vítor Bruno, filho do histórico Vítor Manuel, já soma dez vitórias em igual número de jogos, tanto nas provas nacionais, como nas da UEFA.

O 3-0 com o FC Porto venceu o Santa Clara, na caminhada para a conquista do título em 2021/22, foi apenas o mais recente episódio de uma história que começou num dérbi com o Boavista, em 2018/19. Seguiu-se a experiência de dirigir os portistas na Liga dos Campeões, numa pré-eliminatória com os russos do Krasnodar, em 2019/20. Portimonense, Famalicão, Rio Ave e Vizela foram os adversários seguintes, até que chegou a estreia num jogo com o Benfica, na Taça de Portugal, em 2021/22, época em que Conceição falhou mais desafios. O de hoje é o primeiro em 2022/23.