Vítor Bruno responde a Amorim: "É importante manter as mãos bem agarradas ao volante"

Declarações de Vítor Bruno, treinador adjunto do FC Porto, após o triunfo caseiro sobre o Santa Clara, 3-0, em jogo de encerramento da 28.ª jornada da Liga Bwin.

Rúben Amorim acredita que o Sporting vai ganhar os jogos todos até final mas não tem convicções sobre o FC Porto: "O Rúben [Amorim] tem uma forma hábil de comunicar. É muito inteligente, é sagaz, perspicaz na análise que faz, preocupa-se com a equipa dele e bem, nós com a nossa. Estamos muito concentrada no nosso trabalho. É importante perceber até ao final, cada vitória vai custar muito, o ponto vai ficar cada vez mais caro. É importante manter as duas mãos bem agarradas ao volante, porque vai ser preciso manter uma alta rotação até ao final. O sucesso passa muito pelo conceito de equipa, espelha-se no campo através comportamentos e posicionamentos que temos. Esse conceito de equipa para nós é a principal password para o sucesso. Os jogadores têm uma aceitação brutal do que é a mensagem que lhes é pedida. A partir daí é acreditar muito do que fazemos, convictos do que temos de fazer em campo, para no final podermos estar felizes a festejar."

Recorde, 56 jogos sem perder: "Para ser honesto, é verdade que é um facto indesmentível e vai ficar assinalado. Mas da mesma forma que nós hoje quebramos um recorde, ele no futuro será quebrado também. O que queremos deixar como marca no clube é no final poder acrescentar àquilo que é o vasto currículo, é deixar mais uma marca nossa com mais um titulo de campeão nacional, é isso que queremos fazer."