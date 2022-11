Vítor Bruno: "Que a revolta que se transforme em força e muita coragem, a mesma que o Gomes tinha"

Mensagem do treinador adjunto do FC Porto nas redes sociais, no dia seguinte à morte do bibota de ouro.

O antigo avançado internacional português Fernando Gomes, vencedor de duas Botas de Ouro e melhor marcador da história do FC Porto, faleceu no sábado, aos 66 anos, vítima de doença prolongada.

Vítor Bruno, adjunto do emblema azul e branco, recorreu este domingo às redes sociais para deixar uma mensagem à família e despedir-se do bibota de ouro, "uma eterna referência do clube e um senhor do futebol português".

"Neste momento tão duro para a família, quero deixar-lhe um sincero e sentido abraço. Que a revolta que hoje sentem se transforme em força e muita coragem, a mesma que o Fernando Gomes tinha quando entrava em campo vestido de azul e branco, que a todos nós enchia de orgulho e que é própria dos grandes Homens. Uma eterna referência do nosso clube e um senhor do futebol português. Que descanse em paz", escreveu.