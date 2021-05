Adjunto de Sérgio Conceição elogiou os jogadores dos dragões após o empate com o Benfica (1-1) no Estádio da Luz.

Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição, falou na zona de entrevistas rápidas após o empate (1-1) entre Benfica e FC Porto no Estádio da Luz, admitindo que o objetivo de revalidar o título de campeão nacional ficou "mais complicado", mas elogiando de forma veemente a postura dos jogadores azuis e brancos.

"Um bom jogo de futebol, digno de ter adeptos na bancada. É a primeira ilação que tiro. Jogo muito competitivo, em que uma equipa foi mais forte do que outra durante 80 minutos, uma parte final com vontade muito grande de querer chegar mais acima na tabela, arriscámos o que tínhamos de arriscar, o jogo acaba por partir um pouco. Aí podia ter caído para qualquer um dos lados. Procurámos equilibrar por dentro com o Otávio, ficámos mais fortes, fomos sempre muito letais na forma como abordámos a entrada no último terço. Conseguimos a espaços, faltou só alguma acutilância para definir melhor na primeira parte. Na segunda parte alinhámos pelo mesmo diapasão. Os jogadores foram enormes, é um orgulho muito grande, difícil descrever com palavras aquilo que sentimos por tê-los connosco. É isto, ficou o resultado, ficamos mais longe, mas vamos lutar até ao fim", assinalou Vítor Bruno, lembrando os resultados do FC Porto frente aos dois finalistas da Champions, Manchester City e Chelsea:

"A ideia que tem sido transmitida cá para fora, de que a equipa tem ficado aquém, é um pouco errada. O grande objetivo ficou comprometido, mas na Champions ganhámos a uma equipa que está na final [Chelsea] e empatámos com o outro finalista [Man. City], que tem um percurso com 11 vitórias. Isso demonstra um pouco a qualidade dos jogadores que temos no nosso plantel", rematou Vítor Bruno.