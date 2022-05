Vítor Bruno: "Invencibilidade? Sou eu, mas podia ser o Dembelé, o Eduardo..."

Declarações de Vítor Bruno, adjunto do FC Porto, no programa "Azul e Branco", que mostra os bastidores da conquista do 30.º campeonato nacional, transmitido esta quinta-feira no Porto Canal.

Sentimento único: "Sim, é sempre. Viver no FC Porto obriga-nos a estar sempre ligado a uma exigência muito grande, a querer ter um vício muito grande por ganhar e isso acaba por estar enraizado em todos nós."

Invencibilidade no banco: "(risos) Mas isso é uma circunstância do que vai acontecendo ao logo da época. Sou eu, mas podia ser o Dembelé, o Eduardo, quem estivesse ali à frente. Mas tem-me tocado a mim, é verdade (risos)."