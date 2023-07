Vítor Bruno: "Há dois meses, fomos invadidos pela agonia de não conseguir mais um título..."

Adjunto de Sérgio Conceição recorreu este domingo às redes sociais para deixar uma mensagem, após o empate do FC Porto com o Rayo Vallecano, 1-1, no jogo de apresentação aos adeptos

O FC Porto empatou no sábado com o Rayo Vallecano, 1-1, no Estádio do Dragão, no jogo de apresentação aos adeptos azuis e brancos. Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição, recorreu este domingo às redes sociais para deixar uma mensagem, recordando o último jogo do campeonato da temporada 2022/23 [triunfo por 3-0 sobre o Vitória de Guimarães], no fim do qual a equipa foi ovacionada, mesmo depois de não ter conseguido o título.

"Há dois meses, no final de um jogo que até vencemos, fomos invadidos pela agonia de não termos conseguido acrescentar mais um título ao palmarés do clube. Foi aqui, neste estádio, que durante largos minutos todos vós agarraram e ovacionaram a equipa", começou por escrever.

"Um momento que ficará eternizado na nossa memória, numa inequívoca demonstração de reconhecimento e comunhão. Essa energia foi o combustível de que precisávamos para, uma semana volvida, ir em busca de mais uma conquista. Conseguimos e, à vossa boleia, erguemos mais uma Taça", acrescentou, concluindo de seguida:

"Ontem [sábado] regressámos a casa para iniciar nova caminhada, juntos, unidos por esta paixão, com o compromisso, o entusiasmo e a ambição que nos alimentam, fortalecidos pela bênção dos que já partiram e que lá em cima, de traje azul e branco, a todos nos inspiram."