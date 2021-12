Vítor Bruno e a vitória "em alta rotação" sobre o Benfica: "Jogadores vestiram o melhor traje..."

Treinador adjunto do FC Porto em reação ao triunfo expressivo (3-0) sobre o Benfica, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, no Estádio do Dragão.

Entrada no jogo: "A partir do momento em que analisámos o adversário, que é de muita qualidade, percebemos que era importante imergir o nosso melhor traje competitivo, catalisar nos jogadores uma entrada a alta rotação, cheios de intencionalidade tática, com e sem bola, sem nunca especular com o jogo. Essa foi a mensagem passada. Os jogadores foram muito fortes, castrámos muito os alimentadores ofensivos do adversário e procurámos ser verticais com bola, atalhar os caminhos para a baliza adversária. Os jogadores interpretaram o guião ao milímetro e, por isso, estão de parabéns."

Diferença exibicional: "Podíamos ter feito mais golos [ao Benfica]. Criámos o suficiente para isso. Mas, mais do que criar oportunidades para marcar, há que realçar a forma como a equipa nunca se desligou do jogo. Defensivamente, fomos perfeitos."