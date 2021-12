Vítor Bruno, treinador adjunto do FC Porto, escreveu uma mensagem de fim ano dedicada aos portistas. "Aqui, onde tudo acontece e nos sentimos em casa. Onde somos, todos juntos, um coletivo vibrante e apaixonante. Eternamente grato pelo vosso carinho. Que em 2022 possamos retribuir com conquistas, contando sempre com o vosso incomparável apoio. Paz, saúde e felicidade são os meus desejos para todos, em particular para a família azul e branca. Feliz Ano Novo!", pode ler-se no Instagram do técnico.

