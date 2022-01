Vítor Bruno comenta vantagem para o Sporting e dá o Benfica como exemplo

Vítor Bruno, adjunto do FC Porto

Declarações de Vítor Bruno após a vitória do FC Porto frente ao Famalicão.

O FC Porto venceu o Famalicão por 3-1 e aumentou para seis os pontos de vantagem para o Sporting, segundo classificado. Vítor Bruno, adjunto de Conceição, não valoriza por aí além as contas atuais e até deu o exemplo do Benfica.

""Não vale nada. Vale o que vale. O próximo treino prepara o jogo com o Marítimo. Há poucas semanas falava-se de uma missão hercúlea de um dos nossos adversários, neste caso o Benfica, para recuperar pontos para quem estava na frente. A verdade é que em três semanas conseguiu recuperar quatro pontos para o Sporting. Sabemos que isso nos pode tocar a nós também e não queremos que isso nos possa embriagar com aquilo que pode vir de fora sob pena de nos desleixarmos num ou noutro momento. Vem aí um jogo difícil contra um adversário que veio aqui no ano passado e nos tirou três pontos importantes. Há que estar sempre alerta, é tudo muito ténue. Em qualquer jogo a diferença pode esbater-se", afirmou na entrevista rápida da SportTV.

Otávio, aos 25 minutos, Luis Díaz, aos 37, e Taremi, aos 78, de penálti, selaram o 14.º triunfo consecutivo dos dragões, que não perdem há 47 jogos na prova, enquanto Riccieli apontou o tento dos forasteiros, aos 90+1.

Na classificação, o FC Porto, que acabou com 10, face à expulsão de Uribe, aos 85 minutos, passou a contar 53 pontos, contra 47 do Sporting, que perdeu no sábado na receção ao Braga (1-2)