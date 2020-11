Vítor Bruno com registo 100 por cento vitorioso ao leme do FC Porto

Treinador-adjunto assume o lugar de Conceição, suspenso do jogo com o Portimonense.

Pela terceira vez desde que entrou na porta do Dragão com Sérgio Conceição, Vítor Bruno estará aos comandos do FC Porto desde o apito inicial do árbitro e com um registo cem por cento vitorioso para defender.

O treinador-adjunto portista, filho do histórico treinador Vítor Manuel, "liderou" a equipa nos triunfos frente ao Boavista (1-0), para o campeonato, na época de 2018/19, e ainda contra o Krasnodar, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em 2019/20. Pelo meio, porém, já foi chamado a orientar os dragões no decurso de um jogo por expulsão de Conceição, como sucedeu, por exemplo, na Supertaça Cândido de Oliveira relativa à temporada de 2018/19, com o Aves, ou na final da Taça de Portugal de 2019/20, com o Benfica.

A passagem de testemunho de Sérgio Conceição deve-se ao facto de o treinador ter sido expulso no final do encontro com o Paços de Ferreira, de há uma semana, que terminou com a derrota do FC Porto. Conceição terá dito ao árbitro Nuno Almeida "És uma vergonha, és um mentiroso" e foi suspenso durante 15 dias pelo Conselho de Disciplina da FPF, que lhe aplicou ainda uma multa avaliada em 10 mil euros.