Vítor Bruno após o Vizela-FC Porto: "Era nossa obrigação esvaziar um pouco o balão"

Declarações do treinador-adjunto, Vítor Bruno, após o Vizela-FC Porto (0-4), da 15ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "O Vizela tem um registo caseiro admirável, até à data, com uma derrota apenas com um candidato ao título no último minuto, o que diz bem da força da equipa perante os adeptos. Era nossa obrigação esvaziar um pouco o balão e atirarmo-nos ao jogo desde início. Fizemo-lo e bem, criámos várias ocasiões, sete ou oito, e a equipa foi muito séria e honesta. As coisas acabaram por sair e na segunda parte, com a expulsão e o terceiro golo, naturalmente, não sendo essa a mensagem que é veiculada para dentro do campo, os jogadores acabam por querer controlar, o que não deve acontecer, mas é aceitável. "

Décima vitória seguida: "Estamos a fazer o nosso trabalho. Amanhã regressamos ao Olival. "

Dois clássicos com o Benfica: "Confiantes não pelo que aconteceu aqui, em Vizela, mas sim pela resposta diária dos jogadores. Esse é o nosso conforto principal, pois do lado de lá está gente com brio e que trabalha sempre de forma estoica e brava."

Ausência de Grujic dos convocados: "Terá que ser falado com o departamento médico. Teve um desconforto e nada de especial. Muito brevemente estará de regresso ao trabalho. "