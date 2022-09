Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição: "Aqui, nesta casa, seremos sempre Pepe e Taremi"

Vítor Bruno com Taremi

Adjunto de Sérgio Conceição no FC Porto reagiu ao comentário sobre Taremi numa transmissão de padel na Eleven

"Fiquei incrédulo quando soube deste triste episódio, por coincidência na transmissão de um dos desportos que mais gosto de acompanhar". Foi com esta frase que Vítor Bruno reagiu ao episódio no qual, durante a transmissão de jogo de padel, na Eleven, um dos comentadores afirmou "Não há Taremis aqui".

"Devo recordar que antes de chegar ao FC Porto o Mehdi já tinha trabalhado com dois treinadores portugueses: Carlos Queiroz e Carlos Carvalhal", acrescentou o treinador-adjunto de Sérgio Conceição. "Ambos são unânimes em destacar as suas qualidades humanas e profissionais. Infelizmente os novos tempos permitem e facilitam este tipo de insidiosos ataques, que ainda há poucos dias tiveram como outro alvo o nosso capitão, Pepe", acrescentou.

"Mas, não me pronuncio apenas em defesa de homens e de atletas que conheço bem; pronuncio-me também contra a ligeireza e o despudor com que na nossa sociedade se produzem ataques à honra e ao carácter das pessoas, neste caso concreto no nosso futebol", prosseguiu na publicação da rede social Twitter.

"Independentemente de preferências e paixões clubísticas, é nosso dever contribuir para uma cultura desportiva totalmente diferente e para uma melhor educação das novas gerações. Aqui, nesta casa, seremos sempre Pepe e Taremi", conclui.