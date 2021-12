Vítor Bruno: "A mensagem vem de cima e com algum delay"

Treinador adjunto orientou a equipa frente ao Rio Ave e venceu mais uma vez.

Vítor Bruno voltou a assumir um papel de principal destaque no banco do FC Porto, devido ao castigo de Sérgio Conceição. O adjunto portista, filho do histórico treinador Vítor Manuel, foi chamado a ocupar o cargo pela quarta ocasião e conduziu os azuis e brancos a outras tantas vitórias: 1-0 frente ao Boavista, para o campeonato, na temporada de 2018/19; 1-0 contra o Krasnodar, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em 2019/20; 3-1 diante do Portimonense, para a Liga, na última época, e Esta quarta-feira no triunfo frente ao Rio Ave, por 1-0.

"Isso é uma não questão. Isso não se coloca, porque a sintonia é muito grande. Os jogadores olham para o banco e veem uma figura diferente, a mensagem vem de cima e vem com algum delay, o plano de jogo estava traçado", comentou Vítor Bruno após o encontro.

