Vítor Baía sobre lance de Nanu: "Se fosse a contar os penáltis já assinalados, coravam de vergonha"

Nanu, lateral do FC Porto que ficou em mau estado após lance com Kritciuk

Vítor Baía, administrador da SAD do FC Porto, teceu críticas à arbitragem do jogo com o Belenenses e destacou o lance que obrigou à hospitalização de Nanu.

O FC Porto voltou a tecer críticas à arbitragem do jogo de quinta-feira frente ao Belenenses (0-0), no Jamor, que foi dirigido por Fábio Veríssimo - Rui Oliveira foi VAR - e ficou marcado por um lance entre Nanu, lateral dos dragões, e Kritciuk, guarda-redes da equipa lisboeta.

Nanu caiu inanimado no relvado, teve que ser hospitalizado - teve alta entretanto - e, entre muitos protestos do lado azul e branco, não foi assinalada grande penalidade. Algo que, na opinião de Vítor Baía, se tratou de uma decisão errada.

"Antes de mais, quero dizer que estou feliz porque o Nanu está bem, já está entre nós, era o mais importante. Agora, sobre esse lance e já ouvi comentários: como se pode denominar este lance como choque de cabeças? Que guarda-redes é que vocês viram que sai a um cruzamento de cabeça? Nenhum! A nossa proteção como guarda-redes são os braços, os cotovelos, as mãos... Colocamos à frente o que nos protege. O Nanu foi para o hospital e o Kritciuk ficou em campo, basta ver por aí. Se num choque violento tenho os braços à frente, é claro que protege, mas provoca o choque. Os cotovelos estão lá, os punhos estão lá. Foi aí que se deu a lesão do Nanu. Não tenho dúvidas de que era penálti. Falta à arbitragem cultura de jogo, saber compreender o jogo, estar lá como se fosse um praticante. Enquanto isso não acontecer, será difícil. Há muita dualidade de critérios. Se fosse a contar os penáltis marcados por contacto ente guarda-redes e avançados, então aí ficavam muito corados de vergonha por não terem marcado penálti no jogo de ontem [quinta-feira]", afiançou o administrador da SAD do FC Porto em declarações à FC Porto TV, recordando a sua experiência como guarda-redes.