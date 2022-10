Vítor Baía sem dúvidas: "Já é o melhor do mundo"

Vice-presidente do FC Porto elogiou o herdeiro da camisola 99, Diogo Costa

Naturalmente feliz com a vitória e qualificação do FC Porto na Liga dos Campeões e, porventura, com um gosto especial pelo rendimento de alto nível de Diogo Costa, Vítor Baía aproveitou um inquérito nas redes sociais para elogiar o guarda-redes portista.

O vice-presidente do FC Porto replicou uma publicação da página na Sport TV no Instagram, com a pergunta "vai ser um dia o melhor do mundo?", a propósito de Diogo Costa, que surge na imagem entre várias figuras de proa das balizas. Vítor Baía é um deles, ao lado de Iker Casillas, Buffon, Manuel Neuer, Jan Oblak e Peter Schmeichel.

"Já é o melhor do mundo!", escreveu o antigo dono da camisola 99 dos dragões, agora usada por Diogo Costa.