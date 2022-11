Vítor Baía reage à morte de Gomes: "Partiu um irmão que o futebol me deu"

Gomes, vencedor de duas Botas de Ouro e melhor marcador da história do FC Porto, morreu este sábado aos 66 anos, devido a doença prolongada.

O antigo futebolista Vítor Baía, vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto, considerou ter perdido um irmão, com a morte, este sábado, do antigo avançado Gomes, aos 66 anos.

"Partiu um irmão que o futebol me deu. Um Homem cheio de classe dentro e fora do campo. Um ídolo. O nosso eterno capitão. Uma lenda do futebol. Do nosso Porto. Serás eterno meu amigo. Obrigado por tanto!", escreveu o antigo guarda-redes dos dragões.

Baía, de 53 anos, que também foi capitão e símbolo no FC Porto, entrou no plantel dos dragões ainda com Gomes, que se manteve no clube até 1988/89, enquanto o guarda-redes chegou à equipa principal nessa mesma época.

Gomes fez o último jogo na equipa portista em janeiro de 1989, enquanto Baía entrou na equipa no mês seguinte.

A morte de Bibota, aos 66 anos, devido a doença prolongada, foi hoje comunicada pelo FC Porto, clube em que o avançado jogou desde os escalões de formação e que representou em 13 épocas no escalão principal.

