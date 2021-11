Vítor Baía: "Os galardoados são uma demonstração de força do nosso clube"

O administrador dos dragões falou à margem da gala dos Dragões de Ouro

Vítor Baía, administrador da SAD do FC Porto, marca presença na Gala dos Dragões de Ouro e destacou Sérgio Oliveira e Francisco Conceição.

Gala: "Já tinha saudades de nos podermos reunir, de podermos estar em família e poder destacar o que mais se destacaram. Não que não tenhamos feito o ano passado, mas de outra forma, com mais calor, nomeadamente o calor humano, estando mais perto uns dos outros e poder ter aqui uma festa bonita, um demonstração de força e união do nosso grande clube".

Destaque dos vencedores: "Para mim todos, porque é uma demonstração de força do nosso clube, do portismo, dos verdadeiros dragões. Portanto, todos eles são importantes. Mas como a minha área é o futebol, destaco, naturalmente, o Sérgio Oliveira e o Francisco Conceição".

Importante serem da formação: "Sim, sem dúvida. Mas também não é fácil, no meio de tantos craques e jogadores que realmente se evidenciaram ao longo da última temporada e muitos deles fizeram a sua formação no clube. Calhou-lhes a eles desta vez e com toda a justiça. Agora é desfrutar de uma noite bem vivida e com gente que gostamos. Vai ser uma festa lindíssima, com certeza absoluta".