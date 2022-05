Vitor Baía, o segredo do título e a "forma de ser e de estar muito própria" de Conceição

Declarações de Vítor Baía, vice-presidente do FC Porto, ao Porto Canal.

Segredo deste título: "Acima de tudo, o trabalho, a dedicação, a união. Fomos, realmente, muito competentes, ao longo deste campeonato, com uma regularidade extraordinária a conseguir momentos de grande qualidade, vitórias, que é o que nos alimenta, o que nos faz chegar aos títulos, e consistência em termos de gestão desportiva. Consistência também do nosso treinador, da sua forma de trabalhar; dos jogadores, de grande qualidade e dedicação. E foi esse o segredo: um trabalho de equipa. Este ano, não tivemos pontos fracos."

Em que momento teve a certeza de que ia ser campeão: "Quando começamos a preparação de uma época, temos sempre a esperança de vencer. Acima de tudo, porque acreditamos no nosso trabalho e não no aleatório. Acreditamos muito no nosso trabalho, na nossa competência, e depois conseguimos juntar aqui um treinador que toda a gente conhece, com uma forma de ser e de estar muito própria e que se confunde também com aquilo que é o estado e o sentimento do clube e de uma região. Isso foi extremamente importante. E depois, [foi também importante] os jogadores terem percebido onde estão, terem sentido que tinham de ser mais do que simples jogadores: tinham de correr mais, lutar mais, ser verdadeiros guerreiros, e foi isso que aconteceu, ao longo desta temporada. É difícil dizer um momento, porque um campeão faz-se de regularidade e nós fomos, sem dúvida alguma, os mais regulares e os mais competentes."