"Vítor Baía? O presidente saberá melhor aquilo que será o desempenho dele aqui"

Declarações de Sérgio Conceição durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta terça-feira, frente ao Aves.

Vítor Baía na estrutura: "Falei na semana passada do presidente, ganhou, e falei porque me perguntaram do Fernando Gomes. Acho que não devo entrar por aqui ou desviar o foco do jogo de amanhã. Toda a gente sabe do peso e da figura que é o Vítor. Joguei com ele e tenho uma excelente relação com ele, mas em termos profissionais o presidente saberá muito melhor aquilo que será o desempenho do Vítor aqui. Estamos todos focados no presidente e nos objetivos, que é o campeonato e a Taça de Portugal. Com tempo falaremos com as pessoas que compõem a estrutura para definir o papel de cada um. Profissionalmente, nestas funções não conheço o Vítor, mas foi um profissional de excelência e, com certeza, ajudará muito naquilo que será o seu papel".

Posse elevada na primeira parte com o Marítimo e baixou muito na segunda parte: "Tivemos elevado número de posse de bola na primeira parte, mas tivemos três ou quatro situações em que demos possibilidade ao Marítimo de ferir a equipa. Na segunda parte, não me lembro de uma oportunidade do Marítimo".

Nakajima: "O Nakajima continua entregue à direção. Enquanto não estiver aqui connosco, não me vou pronuncia".