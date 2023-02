Vítor Baía: "Não foi 'estou na minha cadeira de sonho' e depois espeto um facalhão ao presidente"

Excertos da entrevista de Vítor Baía, vice-presidente e administrador do FC Porto, ao Porto Canal

A ausência do Euro'2004: Quando estive no Canal 11 como apresentador tive uma videochamada com o Scolari e puxei eu do assunto, mas o senhor Scolari desviou-se e não respondeu. Nunca consegui entender. Havia várias teses, mas todas elas eram inócuas. Foi uma decisão dele e pronto. Ele não me conheceu e esse é o único senão que aponto. Se me tem chamado a uma concentração e depois tomasse a decisão. Mas, só nos conhecemos passado uns anos num jogo de estrelas lá fora. Não foi o meu treinador nesse jogo, mas conheci-o e foi bastante agradável: mas sim, foi o pior momento, quando terminas uma época em que és campeão da Europa e e és o melhor guarda-redes da Europa e a seguir há uma Euro+eu no teu país. Ninguém conseguiu encontrar explicação. Lembro-me do Buffon ter dito na altura que não entendia como é que não estava no grupo. Foi uma opção do treinador e já está."

Motivo da saída do FC Porto para o Barcelona: "Na altura falei com o presidente e sairia sempre se houvesse consenso. Tinha a possibilidade de sair livre para a Juventus, o meu empresário o Luciano D' Onofrio falou-me, mas disse mas tinha de deixar chegar ao fim o meu contrato. Disse que nunca o faria e falei com o presidente no momento. Disse-lhe que amava o FC Porto,. mas que gostaria de experimentar algo diferente e vocês poderiam ganhar dinheiro. Disse 'tenho a possibilidade de sair livre, mas não quero, vamos encontrar uma solução em que o FC Porto seja ressarcido'. Fui o guarda-redes mais caro do futebol mundial durante muitos anos, o Barcelona pagou 12 milhões de euros. Era uma loucura na altura. Mas foi tudo conversado, não era agora estou na minha cadeira de sonho e depois espeto um facalhão ao presidente, ao clube e aos sócios. Não foi nada disso. Assim como o meu regresso foi fácil. Podia ter ido para o Milan e não ter voltado. O meu primeiro ano de Barcelona foi incrível, depois veio a lesão, novo treinador e os problemas. Apesar de colocarem como um fracasso a minha ida para o Barcelona, não foi de todo. Ganhei tudo, a Taça das Taças. São nove jogadores no Mundo que têm as três".