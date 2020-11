Vítor Baía lamenta: "Uma perda irreparável para a nação portista"

Atual vice-presidente do FC Porto reage ao falecimento de Reinaldo Teles.

Vítor Baía reagiu com profundo pesar ao falecimento de Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto que morreu esta quarta-feira com covid-19.

"Tinha um carinho tremendo por Reinaldo Teles. Era uma pessoal leal, de grande profissionalismo e que nos acompanhou em todos os momentos. Tínhamos uma relação fraternal. É uma perda irreparável para a nação portista e estamos naturalmente muito tristes", afirmou o atual vice-presidente e administrador dos dragões

"Foi importantíssimo para o FC Porto. Era muito discreto, gostava de estar no seu canto, mas naquilo que era a sua competência e o seu trabalho, era extraordinário para dar todas as condições. Era um amigo. Tinha uma relação especial com todas as pessoas ligadas ao FC Porto, desde dirigentes, jogadores e adeptos. É uma perda irreparável e vai deixar muita saudade. Aproveito para da enviar um grande abraço a toda a família do senhor Reinaldo Teles", concluiu Baía.

Sobre Maradona, antigo craque argentino que também morreu esta quarta-feira, comentou: "Vivemos momentos extraordinários no pós-carreira em todos eventos da FIFA e da UEFA. Marcou uma geração e deixou o seu legado. É dos melhores jogadores de sempre do futebol mundial, uma pessoa extraordinária e sempre muito divertida. Deixa um vazio incrível e deixa-nos a todos muito tristes".