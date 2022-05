Vítor Baía: "Ganhar a Taça de Portugal para fecharmos a época com chave de ouro"

Declarações de Vítor Baía, administrador da SAD do FC Porto, durante a festa do título de campeão dos dragões.

O Porto Canal exibiu este sábado a segunda parte do programa "Azul e Branco", que mostrou os bastidores da festa do título dos dragões. Vítor Baía, administrado da SAD do FC Porto, falou sobre a ida aos Aliados, mas não esqueceu a final da Taça de Portugal - joga-se no domingo (17h15) diante do Tondela.

"A última visita aos Aliados? Ui já me estás a pôr a fazer contas, já lá vão uns aninhos. Já tinha saudades, é o nosso lugar, a junção de duas marcas fortíssimas", atirou.

"Missão cumprida, fomos sempre competentes, muito regulares e uma mescla de um treinador fantástico e jogadores de grande qualidade. Agora é ganhar a Taça de Portugal para fecharmos a época com chave de ouro", adiantou ainda o dirigente.