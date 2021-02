Vítor Baía fala de revolta e dá o exemplo de Corona: "É alvo de caça ao homem"

O vice-presidente do FC Porto, Vítor Baía, esteve esta sexta-feira na FC Porto TV, abordando a arbitragem de Fábio Veríssimo no jogo dos dragões com o Belenenses, no Jamor

O FC Porto voltou a tecer críticas à arbitragem do jogo de quinta-feira frente ao Belenenses (0-0), no Jamor, que foi dirigido por Fábio Veríssimo - Rui Oliveira foi VAR - e ficou marcado por um lance entre Nanu, lateral dos dragões, e Kritciuk, guarda-redes da equipa lisboeta.

Nanu caiu inanimado no relvado, teve que ser hospitalizado - teve alta entretanto - e, entre muitos protestos do lado azul e branco.

Sobre a arbitragem: "Acima de tudo dar a conhecer o nosso estado de espírito que é de revolta. Por aquilo que temos vindo a assistir quanto à dualidade de critérios nos aspetos disciplinares e àquilo que tem sido o comportamento dos árbitros ao longo da época, sentimo-nos verdadeiramente prejudicados. Temos os jogadores descontentes, como é lógico, e revoltados com o que se tem assistido."

O Belenenses-FC Porto: "Ontem voltou a acontecer, falta aos árbitros ter um conhecimento de jogo diferente, de olhar para o jogo de forma completamente diferente, de aplicação da lei, de olhar para os lances de forma diferenciada. O Conselho de Disciplina terá uma palavra a dizer no crescimento destes árbitros. Não nos podemos calar quanto à dualidade de critérios. Sentimo-nos prejudicados com a questão disciplinar"

Taremi, Marega e Corona: "O Taremi... Agora, para marcarem um penálti já custa bastante, já o querem denominar como 'piscineiro'. As faltas não contam se for sobre o Marega, porque ele é mais forte fisicamente, o Corona é alvo de caça ao homem. Se vocês vissem as marcas físicas que nós vemos no balneário, ficavam loucos. Não podemos fechar os olhos, há confiança na arbitragem, mas os árbitros têm de fazer bem o trabalho. O nosso treinador trabalha com grande afinco, queremos que uma classe que queremos que seja cada vez melhor e mais forte não tenha influência na definição deste campeonato."