Vítor Baía elogia o City, fala dos "amigos" e avisa: "Mas há também o FC Porto"

FC Porto ficou colocado no grupo C da Champions

Dirigente do FC Porto reagiu ao sorteio da Liga dos Campeões.

Vítor Baía, dirigente do FC Porto, reagiu esta quinta-feira ao sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, que colocou Manchester City, Olympiacos e Marselha no caminho dos dragões.

O antigo guarda-redes elogiou o poderio do Manchester City, "acima da média", mas enalteceu também a "ambição" portista na prova milionária.

"Foi um sorteio equilibrado. Há o Manchester City, que está acima da média dos clubes europeus pelo seu poderio e pela sua capacidade financeira, mas há também o FC Porto, um campeão europeu cheio de ambição. O Olympiacos e o Marselha também têm as suas aspirações, por isso vai ser um grupo bastante equilibrado", assinalou Baía, em declarações à UEFA, destacando a forte presença portuguesa no grupo C da Champions, com três treinadores: Sérgio Conceição, Pedro Martins e André Villas-Boas.

"É um grupo em que a armada portuguesa está bem representada, pois todas as equipas têm portugueses, sejam treinadores ou jogadores. Vai ser bom rever alguns amigos e é mais um motivo aliciante para que este grupo seja um grupo intenso, com muita qualidade e que torne o nível desta Liga dos Campeões ainda melhor. Passar à próxima fase é o nosso principal objetivo, porque na fase a eliminar tudo pode acontecer. O foco do treinador e dos jogadores é fazer uma excelente fase de grupos e passar aos oitavos de final", rematou Vítor Baía.