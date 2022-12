Vítor Baía e o papel de dirigente: "É incrível poder estar com alguém que é um génio"

Vítor Baía, vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto

Antigo guarda-redes fala sobre o papel de dirigente no FC Porto e elogia Pinto da Costa.

Anos depois de conquistar dezenas de títulos como jogador, Vítor Baía assumiu os papéis de vice-presidente e adminiestrador da SAD do FC Porto. Em declarações ao "Portal dos Dragões", o dirigente dos azuis e brancos falou sobre a experiência e teceu rasgados elogios a Pinto da Costa.

"A fase agora como administrador tem sido uma aprendizagem. É incrível poder estar com alguém que é um génio, como o nosso presidente. Ver a sua reação a determinados temas e a forma astuta como consegue resolver aquilo que para alguns pode ser difícil e na mente dele acaba por descomplicar. É um estratega nato, uma pessoa que vive o FC Porto 24 horas por dia. Chega às dez da manhã ao clube e sai todos os dias entre as oito e as nove da noite, sem exceção. Quando há jogos ainda vamos jantar e deita-se às três ou quatro da manhã porque ficamos a conversar sobre todos os temas. Tem sido incrível", afiançou Baía, que diz sentir-se preparado para a exigência quotidiana.

"São tarefas diferentes, com competências diferentes e tenho-me sentido muito bem neste novo papel. Sinto-me muito confortável. Não digo preparado, porque preparado temos de estar todos. Temos de estar preparados para a exigência do dia a dia e aí sim, sinto-me preparado para a exigência. As pessoas que estão connosco ajudam-nos", rematou Vítor Baía.