Vítor Baía e Luís Gonçalves na administração da SAD do FC Porto: pasta do futebol entregue

Vítor Baía e Luís Gonçalves vão integrar ambos a nova administração da SAD, mas o atual diretor-geral vai manter as funções que tem junto da equipa. Não haverá entrada de mais elementos para o futebol.

O departamento de futebol profissional portista, em 2020-21, ficará exclusivamente a cargo de Luís Gonçalves, atual diretor-geral, e de Vítor Baía, eleito vice-presidente no último sufrágio do clube.

Pinto da Costa esclareceu, a O JOGO, que não haverá entrada de qualquer elemento novo para a secção, ao contrário do noticiado domingo por um jornal desportivo. Tanto Luís Gonçalves como Vítor Baía vão integrar a administração da SAD com funções no futebol, mas diferentes. O atual diretor-geral funcionará como administrador-delegado junto da equipa, em funções semelhantes às atuais, enquanto Baía trabalhará em proximidade com o presidente.

Presidente do FC Porto desmente a contratação de Miguel Ribeiro para o lugar de diretor-geral e ataca a "casa velha do Bairro Alto"

Pinto da Costa desmente em absoluto a notícia do jornal "A Bola" de que o presidente da SAD do Famalicão e ex-diretor do Rio Ave, Miguel Ribeiro, esteja prestes a ocupar o cargo de diretor-geral do FC Porto. "É totalmente falso", afirmou a O JOGO.

"Não houve o mínimo contacto nesse sentido, nem está nos nossos planos contar com ele para a estrutura do futebol em 2020-21. E mais: seria incapaz de fazer uma coisa dessas num momento decisivo da época para o Famalicão. Lamento a falta de idoneidade do pretenso jornalista que assinou a notícia sem sequer tentar confirmá-la. Compreendo que 'A Bola' tente evitar a goleada na final da Taça, depois de ter sofrido o 1-0 com a minha reeleição, que tentou evitar com capas infames nas vésperas, e depois o 2-0 com a nossa vitória no campeonato. Agora quer evitar ser goleada com a nossa vitória na Taça, usando métodos conhecidos e lamentáveis. Há um Casanova mentiroso nato e uma casa velha, do Bairro Alto, que não consegue vender de outra maneira".

O presidente do FC Porto assumiu, frontalmente, a O JOGO que não haverá entrada de mais pessoas para o departamento e que a subida de Luís Gonçalves à administração se fica a dever "à necessidade de manter uma equiparação com o Vítor Baía" e não a uma mudança de rotinas no futebol profissional.