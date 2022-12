Vítor Baía defende Diogo Costa: "Se fosse jogador de outro clube..."

Vice-presidente do FC Porto saiu em defesa do "herdeiro" da 99 na sequência da eliminação de Portugal no Mundial'2022.

A evolução de Diogo Costa no FC Porto e na Seleção Nacional só merece elogios de Vítor Baía. O vice-presidente dos dragões e antigo guarda-redes saiu em defesa do atual 99 azul e branco, que não escapou a algumas críticas após a eliminação de Portugal do Mundial, frente a Marrocos, devido à saída falhada no lance do golo dos "Leões do Atlas".

"Se fosse jogador de outro clube, eu sei qual seria o título das manchetes... Seria 'infelicidade de Diogo Costa'. Ele está preparadíssimo. O miúdo é um talento a todos os níveis: equilíbrio, qualidade e vai fazer uma carreira incrível. Tem o mundo todo para agarrar", afirmou o dirigente portista, em declarações ao "Portal dos Dragões", à margem do evento "Diáspora do Clube", que decorreu em Seia, no último sábado.

"O Diogo é um jogador extraordinário, que teve a felicidade de crescer no nosso clube, já tem uma carreira incrível. Já o preparei para as adversidades quando as coisas não correm tão bem como gostaríamos. Falei-lhe da minha experiência pessoal e disse-lhe que conseguiram transformar o melhor golo marcado no campeonato da Europa [1996] num grande frango meu", prosseguiu Baía, em alusão ao famoso "chapéu" de Poborsky, nos quartos de final desse Europeu.