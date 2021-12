Vítor Baía comenta castigo a Sérgio Conceição: "Precisamos de saber onde esteve o mal"

Declarações de Vítor Baía, administrador da SAD do FC Porto, no final do Jogo do Centenário, que assinalou os 100 anos do primeiro jogo da Seleção Nacional

Castigo de Sérgio Conceição: "Acima de tudo, o tempo que demorou esta decisão. Isso, sim, há que refletir e encontrar o porquê de demorar tanto a sair esta decisão, principalmente a do nosso treinador. É demasiado tempo e precisamos de saber o porquê e onde esteve o mal da demora. Sabemos que o nosso treinador é extremamente exigente, muito focado, mas a equipa sabe o que ele pretende. Seria melhor tê-lo no banco, mas não tendo a equipa sabe o que fazer."

Prejudicar o espetáculo: "Não, espero que não. Os jogadores estão lá para fazer o melhor possível e sabemos que os treinadores têm forma de poder comunicar com a equipa. Não é por aí"