Vitinha: "Vocês não têm noção, é um sonho. Sabe tão bem c..."

Declarações de Vitinha após o Benfica-FC Porto (0-1), partida da 33ª jornada da Liga Bwin que consagrou os dragões como campeões nacionais

As sensações: "Obrigado a todos os portistas, sabe tão bem c.... Vocês não têm noção, é sonho, sonho! Quero ver todos os portistas nos Aliados, no Dragão, onde for! Quero ver essa merda toda cheia! Nós merecemos e vocês também!"

Felicidade: "Não há explicações, fomos um grupo unido, forte e já está. Esta já ninguém nos tira. Depois é a Taça, agora é festejar."