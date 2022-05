Vitinha: "Ter os portistas a querer que fique depois da incerteza se fico, se vou..."

Declarações de Diogo Costa e Vitinha no programa "Azul e Branco", que mostra os bastidores da conquista do 30.º campeonato nacional, transmitido esta quinta-feira no Porto Canal.

Diogo Costa

Primeiro jogo na na Luz e logo com título: "Sim, foi. Como é que posso explicar? É simplesmente um sonho. Para uma pessoa como eu, que ama o FC Porto, jogar naquele estádio e ganharmos o título lá é um sonho tornado realidade. Certamente que nunca irei esquecer."

Vitinha

Festa com os adeptos: "É muito tempo a querer isto. Dúvidas se vamos ou não conseguir, se vou ou não conseguir, e no final é incrível. A nível individual está a ser uma época incrível. Quero continuar."

Apoio dos adeptos: "Só posso estar agradecido. Depois da incerteza se fico, se vou, disso tudo, ter os portistas a apoiar-me e a querer que ficasse foi muito bom. E fazer esta época e poder estar aqui agora a reclamar o título de campeão é incrível."