Vitinha revela os jogadores que o inspiram e o teor de uma conversa com Conceição

Vitinha marcou no particular de pré-época com a Roma (1-1)

Declarações do médio Vitinha à revista Dragões, nas quais enaltece o trabalho realizado por Sérgio Conceição e o que tem aprendido com o treinador enquanto jogador.

Referências: "Costumava dizer sempre que não tinha ídolos, mas há jogadores para quem olho e me inspiro, porque gosto de os ver jogar. O Iniesta sempre foi um jogador que adorei e adoro. Nunca o conheci pessoalmente, mas do que ouço é cinco estrelas. O Modric é um médio incrível, gostava muito do Isco e também do meu pai [Vítor Manuel], ele era muito bom jogador. Teve uma lesão aos vinte e poucos anos no joelho, mas acho que ele até era melhor do que eu."

Ensinamentos de Conceição: "É ótima a exigência que todos lhe reconhecem. Quando um líder exige o que ele exige do grupo, só se pode esperar coisas boas da equipa e bons resultados, e ainda bem que é assim. Penso que tenho características de muita bola no pé, de querer recriar-me até, e falta a outra parte para me tornar um jogar mais completo. É isso que ele tenta acrescentar ao meu jogo: a parte sem bola, de trabalhar, de defender, todo esse ritmo que me faz um jogador mais completo e melhor e que eu agradeço."

Conversa com Conceição após o particular com a Roma: "Estávamos a falar de algo sobre o jogo. Eu entrei, estava com muitas ganas, estava a carregar muito a bola, quando tinha de receber e soltar, e o mister estava a fazer-me alguns ajustes posicionais. São coisas normais que costuma fazer comigo e com outros e que eu agradeço imenso, porque me torna melhor ao longo das semanas com jogo, com treino, torna-me num jogador mais completo e é esse bocadinho que me falta para ser melhor ainda."

Um treinador marcante: "Sem dúvida. [Sérgio Conceição] Foi o treinador que me permitiu estrear-me no futebol profissional, na Liga dos Campeões, concretizar muitos dos meus sonhos e vou estar-lhe sempre agradecido."