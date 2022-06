Vitinha no PSG: detalhes e um objetivo do FC Porto atingido

Internacional português é esperado nas próximas horas em Paris para realizar exames médicos e assinar contrato por cinco épocas.

Vitinha será jogador do Paris Saint-Germain a partir da próxima época. O acordo entre o FC Porto e o clube francês foi alcançado ao início da noite de ontem, tal como O JOGO antecipara, depois de um ronda negocial que envolveu o agente FIFA Jorge Mendes e que terminou como a sociedade azul e branca exigia: com a entrada no imediato na conta bancária dos 40 milhões de euros da cláusula de rescisão do médio.