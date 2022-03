Vitinha na fábrica de Sérgio: desde 2000, nenhum técnico do FC Porto lançou mais internacionais

Vitinha faz de Conceição o treinador portista com mais internacionais lançados desde o início do ano 2000. De Oliveira a Militão, sem esquecer Zaidu e Loum, o atual treinador já passou Mourinho e Jesualdo no número de atletas que lançou para as seleções. Evanilson é outro dos que estão na forja.

A estreia de Vitinha por Portugal, na terça-feira, com a Macedónia do Norte, durou pouco mais de 90 segundos, mas o tempo foi mais do que suficiente para elevar Sérgio Conceição à condição de treinador que mais internacionais fabricou no FC Porto desde o início do ano 2000.

O médio, que já havia sido lançado pelo técnico na equipa principal dos dragões, em janeiro de 2020, foi o nono com o cunho de Conceição a chegar a uma seleção principal, juntando-se a uma lista que não se resume a atletas portugueses.