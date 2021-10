Vitinha: maturidade sem confundir com soberba

Vitinha, jovem médio do FC Porto

Jovem médio do FC Porto diz tratar-se de uma pessoa madura, mas não coloca de lado a faceta de "brincalhão".

Numa abordagem mais pessoal na entrevista que deu à revista "Dragões", Vitinha, médio do FC Porto descreveu-se como "brincalhão", ainda que "dependa dos dias".

Contudo, a faceta que mais o caracteriza corre o risco de ser confundida com arrogância: "Sou fácil de se conversar e considero-me muito maduro. Talvez por isso, por vezes, posso parecer altivo, mas sou crescido, gosto de falar sobre as coisas e conviver com os mais velhos", explicou o jovem internacional Sub-21.