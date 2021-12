Vitinha: "Há sempre coisas a melhorar, tenho 21 anos"

ENTREVISTA >> Vitinha, autor de um golos no FC Porto-Benfica (3-0) da Taça de Portugal, fala o JOGO. Um entrevista disponível na íntegra na edição impressa e e-paper de 25 de dezembro

Vitinha era uma incógnita no plantel do FC Porto no arranque da época. O Wolverhampton acabou por não acionar a cláusula de opção de compra do seu passe e a SAD segurou o médio, oferecendo a Sérgio Conceição mais uma solução. Quatro meses depois, o jovem criado no Olival assume-se como uma peça cada vez mais importante no meio-campo portista, tendo conquistado o lugar ao lado de Uribe que pertencia a Sérgio Oliveira. Apesar deste "crescimento", Vitinha entende que ainda tem muito para melhorar, nomeadamente, no jogo sem bola e na agressividade. Por isso, não sabe se este é o seu melhor momento da carreira, mas garante que os adeptos portistas podem continuar a contar com uma equipa a manter a mesma ambição demonstrada no clássico da Taça de Portugal com o objetivo de chegar ao título nacional.

Dez vitórias seguidas no campeonato, vitória confortável no clássico da Taça, que quer isso dizer sobre o FC Porto?

-Estamos confiantes, creio que é visível para toda a gente. É sempre bom estar num momento assim, mas queremos prolongá-lo pelo máximo de tempo possível.