Vitinha eleito o melhor jogador do mês no campeonato... mais uma vez

Superou Taremi e Slimani na votação de março.

Vitinha, que esta temporada se assumiu como titular do FC Porto, após empréstimo ao Wolverhampton, foi eleito o melhor jogador da Liga Bwin no mês de março. O internacional português de 22 anos mereceu 23,81% dos votos dos treinadores da competição.

No mês em questão, Vitinha foi titular e ajudou a equipa a vencer Paços de Ferreira, Tondela e Boavista, jogos que terminaram com o triunfo dos dragões.

Mehdi Taremi, também do FC Porto, e Islam Slimani, do Sporting, fecharam o pódio empatados com 8,73% dos votos.

Vitinha, recorde-se, já tinha sido o melhor jogador do mês em dezembro e janeiro, o que demonstra a excelente temporada que está a protagonizar.