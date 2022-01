Vitinha eleito melhor médio de dezembro da Liga Bwin

Depois de Diogo Costa ter vencido a distinção de melhor guarda-redes, Vitinha foi considerado o melhor médio da I Liga.

Vitinha, do FC Porto, foi eleito o melhor médio do mês de dezembro da Liga Bwin, anunciou esta terça-feira a Liga Portugal.

Com 37,50 por cento dos votos, o médio dos dragões superou a concorrência de Matheus Nunes (Sporting), com 23,61 por cento, e do companheiro de equipa Otávio, que arrecadou 6,94 por cento dos votos os treinadores principais da I Liga.

Vitinha foi titular em todos os jogos do FC Porto realizados em dezembro na Liga Bwin, tendo marcado um golo (frente ao Portimonense, na 13.ª jornada) e somado uma assistência, no clássico frente ao Benfica (16.ª jornada).