Vitinha: "É um lugar especial. Como é que alguém não quer ficar aqui?"

Vitinha concedeu uma entrevista à revista Dragões, na qual abordou a permanência no plantel do FC Porto depois do empréstimo ao Wolverhampton. A Champions, garante, é para desfrutar.

Permanência no plantel: "[Vi] De uma forma muito positiva. Fico muito agradecido a todos os adeptos por todo o carinho demonstrado, só posso agradecer e esperar que continuem sempre, porque deste lado vão ter alguém que vai dar tudo o que tem pelo clube e mais uma vez agradecer muito. Porque via de perto todas as reações dos adeptos portistas, fiquei muito lisonjeado e agradeço muito o carinho.

Sentimento: "Claro que é um lugar especial. Como é que alguém não quer ficar aqui? Estou muito feliz por cá estar, quero ajudar a equipa a atingir os seus objetivos e ser feliz aqui, jogando."

Champions: "É indescritível. Têm sido sensações muito boas, fica difícil de descrever. A Champions foi o auge, porque crescemos a olhar para a televisão, a ver jogos da Liga dos Campeões, a ouvir o hino. Acho que qualquer jogador sonha em jogar a Champions um dia. É inexplicável. Ainda não pude processar, mas quero mais, mais jogos de Champions, mais exibições, mais vitórias, quero marcar e tudo mais, porque é uma competição incrível."