Vitinha cresce na versão maratonista

Médio do FC Porto já somou mais minutos esta época do que no somatório das duas anteriores. Conceição elogiou-lhe a evolução

De transferência em agenda a peça imprescindível do onze do FC Porto. Esta é uma forma de resumir a época de Vitinha, na qual o médio formado no Olival se assumiu como pedra basilar para Sérgio Conceição depois de, na pré-época, ter surgido como trunfo inesperado, uma vez que a SAD contava com a concretização de uma transferência em definitivo para o Wolverhampton. O jogador acabou por ficar no Dragão e, desde então, disputou 3025 minutos de azul e branco, mais 439 do que a soma do tempo de jogo acumulado nos dois anos anteriores (2586"). Ou seja, a juntar à evolução registada pelo camisola 20 em diversos parâmetros, há esta faceta de maratonista: Vitinha nunca tinha jogado tanto.

Vitinha leva 3025" pelo FC Porto em 2021/22, distribuídos por 44 partidas. Nunca tinha jogado tanto numa só época

Na primeira época como profissional (2019/20), o centrocampista começou por ser aposta regular na equipa B, deu uma "perninha" pelos Sub-19 na Youth League e acabou por ser chamado à formação principal, contabilizando um total de 1785". Seguiu-se uma cedência pouco frutífera aos Wolves, em 2020/21, que se traduziu em apenas 801". De volta ao Dragão, Vitinha não tardou a convencer Conceição, que, depois de apostar no médio no lugar que, na época passada, pertenceu a Sérgio Oliveira - entretanto emprestado à Roma -, elogiou o crescimento global do jovem. "Neste momento, parece-me um médio completo. É dos que recupera mais bolas. Aliando isso à qualidade técnica, temos um jogador que enche o campo", afirmou o treinador após a vitória (4-2) em Paços de Ferreira.

O camisola 20 reencontra, amanhã, o Benfica, um dos três adversários contra quem faturou na presente temporada. No meio-campo, voltará a contar com a companhia de Uribe, o fiel escudeiro.

Amanhã, no Estádio da Luz, Vitinha espera carimbar a conquista do campeonato contra o Benfica, uma das três equipas a quem marcou esta época. Aconteceu nos oitavos de final da Taça de Portugal, no triunfo folgado (3-0) dos dragões. No miolo, já deverá contar com a companhia de Uribe a tempo inteiro, com quem formou duplo-pivô ao longo desta época, até à lesão do colombiano. Desde então, os portistas passaram a atuar em losango, mas o estatuto de Vitinha e Matheus não muda: são indiscutíveis.