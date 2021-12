Vitinha convence no meio-campo do FC Porto e há quem fique "sem palavras"

Médio deixou uma mensagem nas redes sociais e alguns companheiros voltaram a evidenciar a boa forma do internacional sub-21.

Vitinha foi um dos protagonistas da goleada do FC Porto ao Vizela (4-0), pela forma como encheu o meio-campo através das suas ações com bola.

O internacional sub-21 português assinou mais uma boa exibição esta época e mereceu elogios dos companheiros de equipa, entre eles Pepê. O extremo brasileiro recorreu às redes sociais para escrever que Vitinha é "um tremendo craque." Fábio Cardoso, mais uma vez titular no eixo defensivo, ficou "sem palavras".

Vitinha, por seu lado lado, olha já para clássico de quinta-feira com o Benfica, para os oitavos de final da Taça de Portugal. "Vitória importante de toda a equipa, mas queremos muitas mais. Quinta-feira contamos com todos no Dragão", escreveu nas redes sociais.