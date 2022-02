Vitinha brinca com o companheiro Fábio Vieira: "Deixa para quem sabe"

No Twitter, o médio Vitinha publicou uma fotografia em que aparece a "partilhar" a bola com Fábio Vieira. "Deixa para quem sabe", brincou.

Vitinha e Fábio Vieira, companheiros de equipa na formação do FC Porto e agora na equipa principal, mas também nas seleções jovens de Portugal, transportam a amizade para as redes sociais. Esta quarta-feira, Vítor Ferreira publicou uma fotografia no Twitter em que aparece a "partilhar" uma bola com Fábio e que acompanha com a seguinte descrição: "Deixa para quem sabe", brincou.

Resta saber se haverá ou não resposta por parte de Fábio Vieira.