Vitinha bisa na eleição do melhor médio do mês na Liga Bwin

Superou Pedrinho e Otávio na votação de janeiro.

Vitinha foi eleito, pelos treinadores, o melhor médio da Liga Bwin em janeiro, repetindo o prémio que tinha alcançado no mês anterior. O jogador do FC Porto, 22 anos, esteve nos quatro jogos dos dragões no referido período, que terminaram com igual número de triunfos.

Vitinha conquistou um total de 26,80% dos votos, superando a concorrência de Pedrinho (Gil Vicente ), com 20,92%, e ainda de Otávio (FC Porto), que amealhou 9,80%.

A passar por um excelente momento de forma, o internacional sub-21 português também foi o autor do melhor golo da ronda 21 do campeonato, segundo os leitores de O JOGO online.