Vitinha após o Vizela-FC Porto: "Não vou estar a mentir, claro que é muito bom"

Declarações de Vitinha, médio do FC Porto, após a vitória na visita ao Vizela (4-0), este domingo, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga Bwin.

Análise do jogo: "Foi uma boa exibição, uma exibição capaz, num campo muito difícil. Sabíamos da equipa que nos esperava, uma equipa muito difícil. O Vizela só falhou aqui com o Benfica e no último minuto. E nós fizemos uma exibição capaz, com uma vitória justíssima, com uma diferença de golos também bem construtiva da nossa superioridade e pronto. Foi mais uma vitória."

Vizela: "Sabíamos, estávamos avisados que o Vizela entrava muito bem. Nós quisemos entrar melhor, foi o que aconteceu com os dois golos na primeira parte e poderiam ser mais. Foi 4-0, mas podia ser bem mais."

Destaque individual da equipa: "É sempre bom. Não vou estar a mentir, claro que é muito bom. Mas eu prefiro concentrar no meu trabalho durante a semana para chegar aqui e poder fazer uma boa exibição e ajudar a equipa a ganhar."

Clássicos com o Benfica: "Vamos aproveitar a boa vitória que tivemos hoje até o final do dia e amanhã começamos a preparar. Vamos entrar para ganhar, sempre."