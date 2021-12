Vitinha após o FC Porto-Braga: "É um orgulho, este ainda não tinha recebido"

Declarações de Vitinha após o FC Porto-Braga (1-0) a 14ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "É sempre bom conseguir uma vitória tão importante com um adversário deste valor. É um triunfo justíssimo, conseguimos pôr em prática muitas coisas boas. Além da qualidade, provámos que é preciso outras coisas e foi disso que demos em campo."

Depois da Champions: "É sempre importante ganhar independentemente do jogo anterior. O [desaire com] o Atlético foi duro, claro, mas tivemos de pôr para trás, treinar em cima disso e preparar o jogo com o Braga. Conseguimos vencer com todo o mérito."

Receber o prémio Mérito Valores Porto: "É um orgulho, este ainda não tinha recebido. É bom sinal, é sinal de que estou bem em campo. Juntar a uma vitória da equipa é perfeito."

DECLARAÇÕES AO PORTO CANAL