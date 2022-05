Vitinha após colocar "dobradinha" no museu do Dragão: "Sou um portista que sonhou..."

Declarações do médio do FC Porto, um dos marcadores na final da Taça de Portugal, no decurso da cerimónia de entrega dos troféus da Liga e da Taça de Portugal na vitrine azul e branca

Entrega dos troféus: "É muito especial o significado disto. Sou um portista que sonhou estar na equipa principal e, felizmente, conseguiu esse feito, assim como adicionar títulos desejados há muito tempo. É uma sensação muito boa."

Mérito: "Este grupo de trabalho merece os dois títulos. Foram feitos muitos sacrifícios, em muitos dias de trabalho. Como o mister [Sérgio Conceição] disse, foi merecido. É muito bom conquistar a dobradinha."

Histórias a contar à filha: "Espero que ela, um dia, olhe para estes feitos e se orgulhe do pai e goste das fotos que tirei com ela no relvado. O ano foi ainda mais especial por partilhar os sucessos com ela no relvado."