VItinha: "Não nos preocupa ter sido só 1-0, temos grandes finalizadores"

Declarações do médio portista, no final do encontro com o AC Milan (1-0).

Jogo: "Sabíamos que era importante. Felizmente conseguimos a vitória, em cima disso com uma grande exibição. Tivemos muitas mais oportunidades do que o adversário. Foi só por um, mas vale três pontos."

Exibição: "A boa exibição é importante. O importante também é termos grandes oportunidades. Não nos preocupa ter sido só 1-0, temos grandes finalizadores."

Entrada: "Tentei dar seguimento, depois do grande jogo que o Sérgio Oliveira estava a fazer. Tínhamos de ter mais bola. Estivemos muito bem, sem conceder grandes oportunidades ao adversário."

Champions: "É ótimo. A Champions League é o que todo o menino sonha. Quero fazer mais. É para isso que trabalhamos todos os dias."